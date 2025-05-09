Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, iş dünyasının tanınmış isimleriyle bir araya geldi.

Bu yıl 8. gerçekleştirilen “İş’te Başkent Buluştayı: Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor” başlıklı sempozyuma

Demet Sabancı, - Ahmet Pura, Dr. Ahu Özyurt, Ahmet Şerif İzgören, Devrim Erol ve Cemalettin Turan gibi alanında başarılı iş insanları katıldı.

Sempozyum öncesinde, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal önemli bir ameliyat nedeniyle programa katılamadı. Ancak öncesinde konuklarla bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Türkiye’nin ve Başkent Üniversitesi’nin olanaklarına dikkat çeken Haberal, “Eğitim ve sağlık bizden sorulur,” ifadesiyle alanında duyduğu sorumluluğu vurguladı.

Prof. Dr. Zeliha Eser’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda yoğun katılımla düzenlendi. Program, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Yelda Ongun ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş’in açılış konuşmalarıyla başladı.

SEMPOZYUMA KATILANLAR

Sempozyumda, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşan konuşmacılar sırasıyla şu isimlerden oluştu:

* Demet Sabancı Çetindoğan – Shopsa E-Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı

• Ahmet Pura – Reklamverenler Derneği Başkanı

* Dr. Ahu Özyurt – Gazeteci

* Ahmet Şerif İzgören – İzgören Grup Yönetim Kurulu Başkanı

* Devrim Erol – MESAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

* Cemalettin Turan – BDO Türkiye Denetim Lideri & ILP Başkanı

GENÇLER MUTLU OLDU

Katılımcı konuşmaları arasında müzik dinletisi ve kahve arası gibi etkinliklerle programa renk katıldı. Salon tamamen dolarken, konuşmalar öğrenciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi; konuşmacılar ayakta alkışlandı ve birçok soruyla karşılaştı.

Etkinlik sonunda, katılımcılara ve sponsor firmalara teşekkür plaketi takdim edildi. Bu anlamlı buluşma, gençlerin ilham alabilecekleri, tecrübe ve vizyonlarını geliştirebilecekleri önemli bir platform olarak Başkent Üniversitesi gösterildi.