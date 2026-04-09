Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul’da; gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin kısa değerlendirmeleri ve grup önerilerinin görüşülmesinin ardından teklifin maddelerine geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda ilk 6 madde kabul edilerek yasama sürecinde önemli bir aşama geride bırakıldı.

Darülaceze’ye Yapılan Yardımlara Vergi Muafiyeti

Kabul edilen düzenlemeye göre Darülaceze’ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek, yakacak ve nakdi yardımlar gelir vergisi kapsamı dışında tutulacak. Bu adımın, sosyal yardımları teşvik etmesi hedefleniyor.

Koruyucu Ailelere Teşvik: Memurlara 10 Gün İzin

Yeni düzenlemeyle devlet memurlarının koruyucu aile olmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda koruyucu aile olan kamu görevlilerine talep etmeleri halinde 10 gün izin verilecek. Böylece daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesi ve sosyal gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Gerçeğe Aykırı Beyana Faizli Geri Ödeme ve Ceza

65 yaş aylığı ile muhtaç vatandaşlara yapılan ödemelerde, gerçeğe aykırı belge sunulması halinde ödenen tutarlar kanuni faiziyle geri alınacak. Ayrıca sahte belge düzenleyen ve kullanan kişiler hakkında ceza kovuşturması başlatılacak.

Sosyal Hizmetler Sistemine Yeni Kavramlar Ekleniyor

Düzenleme ile “İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi”, “Çocuk Evleri Sitesi”, “Koruyucu Aile”, “Sosyal ve Ekonomik Destek” gibi kavramlar mevzuata ekleniyor. Bu adım, çocuk koruma sisteminin daha kurumsal ve kapsamlı hale getirilmesini amaçlıyor.

Koruyucu Ailelere Prim Desteği

Koruyucu aile sisteminde yer alan ailelere yönelik ekonomik destekler de genişletiliyor. Belirli şartları sağlayan koruyucu ailelerin sosyal güvenlik primlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak.

Genel Kurul 9 Nisan’a Ertelendi

Teklifin ilk 6 maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşim, 9 Nisan Perşembe günü yeniden toplanmak üzere kapatıldı.