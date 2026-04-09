Yönetmelikle aile sağlığı merkezlerinin kamu sağlık kuruluşu olduğu netleştirilirken, hizmet sunumuna ilişkin fiziki şartlar güncellendi. Ortak kullanılan malzemelerin aile sağlığı merkezine ait olduğu açıkça belirtildi. Ayrıca tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri yeniden düzenlenerek asgari standartlar güncellendi.

Personel İstihdamına Teşvik

Yeni düzenlemeyle aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı istihdamına yönelik teşvikler getirildi. Askerlik veya doğum nedeniyle görevinden ayrılan hekimlerin yeniden sisteme dönüşlerinde öncelik hakkı korunurken, bu hakkın kullanım şartları daha açık hale getirildi.

Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında yapılan atamalarda da uygulama birliği sağlanması hedeflendi.

Sağlıkta Şiddete Karşı Yeni Adım

Sağlık çalışanlarını korumaya yönelik düzenleme kapsamında, şiddet yaşanan durumlarda vatandaşın aile hekimi kaydının öncelikle farklı bir aile sağlığı merkezine alınması sağlanacak. Yakın bölgede alternatif yoksa aynı merkezde farklı bir birime yönlendirme yapılacak.

Eğitim ve Dijital Sistem Düzenlemesi

Aile hekimliği sistemine geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla çalışanlara eğitim kolaylığı getirildi. Uyum eğitimlerinin göreve başladıktan sonra 3 ay içinde tamamlanması zorunlu hale getirildi. Ayrıca Aile Hekimliği Bilgi Sistemi kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Aile Sağlığı Merkezlerinde Oda Kriteri Değişti

Yeni düzenlemeye göre, aile sağlığı merkezlerinde her 4 hekim yerine her 5 hekim için ilave oda bulunması şartı getirildi. Bu değişiklikle atıl kalan odaların daha verimli kullanılması ve sistemin güçlendirilmesi amaçlanıyor.