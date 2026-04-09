Yapılan değişikliğe göre, plaka basmaya yetkili kuruluşlar tarafından standartlara aykırı basılan plakalar trafik ekiplerince tespit edilirse, plaka basım talep belgesi aranmayacak. Bu plakalar, yetkili kuruluşlar tarafından ücretsiz şekilde yeniden basılacak.

Plaka Kayıt Sistemine Fotoğraf Şartı

Yeni düzenlemeyle plaka basım ve dağıtım süreçlerindeki kayıt kapsamı genişletildi. Artık plaka basımının ardından fotoğraf kayıtları da sisteme eklenecek. Bu adımın, sahte plaka kullanımının önüne geçilmesi ve denetimlerin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtiliyor.

Kalıp Dağıtımı 2027’ye Kadar Tamamlanacak

Geçici madde kapsamında, plaka basımında kullanılacak kalıpların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yetkilendirilen odalara 1 Ocak 2027’ye kadar dağıtılması kararlaştırıldı. Bu tarihten önce basılan ve gerekli güvenlik işaretlerini taşıyan plakaların ise geçerli sayılacağı ifade edildi.

Yürürlük Tarihleri Açıklandı

Düzenlemenin bazı hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, diğer maddeler 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.