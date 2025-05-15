Üniversite öğrencilerinin başlattığı ekonomik boykot bugün gerçekleştiriliyor. Öğrenciler yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla haftanın bir günü ekonomik boykot düzenliyor.

Boykotun amacı, artan yaşam maliyetlerine, yüksek enflasyona ve geçim sıkıntısına dikkat çekmek. Bugün gerçekleştirilen eylemde öğrenciler, akaryakıt, yiyecek, içecek ve diğer tüm alışveriş kalemlerini kapsayacak şekilde hiçbir harcama yapmayacak.

Bazı öğrenciler üniversite kampüslerinde kendi hazırladıkları yemekleri tüketirken, dayanışma ruhunu ön plana çıkardı. Öğrencilerin çağrısına destek veren bazı vatandaşlar da bugünü alışveriş yapmadan geçirecek.