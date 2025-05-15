Rutte, "Ukrayna ateşkese ve derhal müzakerelere hazır. Bu çok net. Şimdi top Rusya tarafında" dedi.

NATO’dan Ukrayna’ya Tam Destek: “Bu Savaşı Kalıcı Barışla Bitirmeliyiz”

Mark Rutte, NATO müttefiklerine savunma harcamalarını artırma çağrısı yaparken, özellikle savunma sanayi üretiminin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Rutte, “Rusya’nın olası hamlelerine karşı üç-beş yıl sonrasına hazırlıklı olmalıyız” diyerek, Avrupa ve Kanada’nın savunma bütçelerini dengeleyici adımlar attığını belirtti.

“Bir Sonraki Tehdit Çin”

Gelecekteki tehditlere de değinen Rutte, Çin'in bir sonraki küresel güvenlik riski olduğuna dikkat çekti. NATO’nun bu duruma karşı da daha fazla harcama yapması ve savunma kabiliyetlerini artırması gerektiğini ifade etti.

Rutte: “Trump Sayesinde Barış Sürecindeki Engel Aşıldı”

Rutte, Ukrayna ile Rusya arasında barış görüşmelerine dair umutlu mesajlar vererek, "Sayın Başkan Trump ve Amerikalılar sayesinde barış sürecinde bir darboğaz aşıldı" dedi. Ancak Rusya'nın müzakere heyetini düşük seviyede tutmasını eleştiren Rutte, Ukrayna’nın ciddiyetle masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.

“Türkiye’nin Diplomatik Rolü Çok Önemli”

Türkiye'nin arabuluculuk ve diplomasi gücüne de vurgu yapan Rutte, “Türkiye bu süreçte kilit bir rol üstleniyor.Taraflarla güçlü ilişkileri sayesinde barış görüşmelerinin yürütülebileceği zemini oluşturabilir” dedi. Rutte, temkinli bir iyimserlikle Rusya’nın da bu sürece dahil olmasını beklediklerini söyledi.

NATO’dan Silah Satışlarına Kısıtlama Yok

Mark Rutte, NATO müttefikleri arasında silah ve savunma sanayi ürünlerinin satışına kısıtlama getirilmemesi gerektiğini savundu. Lüksemburg’daki NATO satın alma ofisinin bazı konularda soruşturma yürüttüğünü hatırlatarak, iş birliği ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Hakan Fidan: “Bölgesel Barış İçin Kritik Bir Toplantı”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise yaptığı açıklamada, “Türkiye olarak bu önemli toplantıya büyük bir gururla ev sahipliği yapıyoruz. Gündemimiz, savunma harcamaları ve Ukrayna'daki barışın nasıl tesis edileceği” dedi. Fidan, toplantının Hollanda'daki NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıdığını ifade etti.