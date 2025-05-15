Açıklamaya göre, Türkiye’ye toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolar olan 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ile 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm sisteminin satışı onaylandı.

Ayrıca 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzesi ile 11 adet AIM-9X Blok II taktik güdüm biriminin satışı da onaylandı. Bu paketin toplam değeri ise 79,1 milyon dolar olarak belirtildi. Satış paketine lojistik ve program destek unsurları da dahil edildi.

F-16’lar Başta Olmak Üzere Hava Görevlerinde Kullanılacak

Satışı onaylanan füzelerin, başta F-16 savaş uçakları olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği ifade edildi. Satışa dair nihai kararın alınabilmesi için ABD Kongresi’ne 15 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süre zarfında bir itiraz gelmemesi durumunda, satış resmen gerçekleşmiş olacak.

Türkiye-ABD Savunma İşbirliği Gelişiyor

Bu onay, Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin sürdüğüne işaret ederken, NATO ittifakı içindeki askeri kapasite paylaşımını da güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle F-16 filosunun modernizasyonuna yönelik çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.