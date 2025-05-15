Araştırma kapsamında; sosyal medya platformları, haber siteleri, sözlükler, bloglar ve forumlardan elde edilen 47,6 milyon sosyal medya içeriği ve 4,2 milyon web verisi, yapay zeka destekli analiz sistemleri ile incelendi. DİR100 Raporu, dijital itibarı sadece nicelik değil, nitelik açısından da ele alarak sektöre ışık tuttu.

Öne Çıkan Sektörler: E-Ticaret, Enerji, Havayolu, Telekom

Rapora göre, e-ticaret, enerji, havayolu taşımacılığı, dijital yayıncılık ve telekomünikasyon sektörleri dijitalde en çok konuşulan ve etkileşim yaratan alanlar oldu. Markaların erişim gücü kadar, dijitalde nasıl algılandıkları da itibarlarını doğrudan etkiliyor.

En Yüksek Negatif Konuşulma Oranına Sahip Markalar

DİR100 2024 Raporu’nda en yüksek negatif dijital algıya sahip 10 marka sıralandı. Listenin ilk sıralarında:

Dicle Elektrik – %59

Trendyol – %56

Temu – %49

Köfteci Yusuf – %49

Bu markalar geniş kitlelere ulaşmalarına rağmen dijital ortamda yüksek olumsuz içeriklerle karşı karşıya kaldı.

18.45 İletişim Ajansı: Dijital İtibar Stratejik Bir Araç Haline Geldi

18.45 İletişim Ajansı Genel Müdürü Rasim Gürgen, rapora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Markalar artık yalnızca ürünleri ve hizmetleriyle değil, dijital dünyadaki duruşlarıyla da öne çıkıyor. DİR100, bu gerçeğin altını çizen ve sektöre değer katan stratejik bir araç haline geldi.”