Bugün, 15 Mayıs 2025 itibarıyla gram altın fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Serbest piyasada gram altın, 3.923,23 TL'den işlem görmeye başladı. Bu, önceki gün kapanış fiyatı olan 4.260 TL'ye göre yaklaşık %7,9'luk bir azalmayı işaret ediyor. Bu düşüş, yatırımcılar arasında dikkatle izleniyor.

Altın fiyatlarındaki bu sert düşüşün arkasında, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin bir süreliğine rafa kaldırılması ve ABD'den açıklanan ekonomik verilerin etkisi olduğu düşünülüyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına olan talebin azalmasına yol açtı. Sonuç olarak, altın fiyatlarında değer kaybı yaşandı.