Eskişehir, Odunpazarı'nda yaşayan 2 çocuk annesi Sevim Öztürk, küçük yaşlardan beri öğrenmek istediği bağlamayı 65 yaşından sonra öğrendi. Öztürk, uzun yıllar market işlettikten sonra emekli olduktan sonra vaktini iyi değerlendirmek için gelininin tavsiyesi üzerine 71 Evler Mahallesi'ndeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Sanat Meslek Eğitim Merkezi Kurslarına (ESMEK) başvurdu.

Öztürk, kurs döneminin başlangıcında 71 Evler Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Ergül Gökçe'nin yönlendirmesiyle giyim ve keçe dövme kursuna kayıt yaptırdı. Daha sonra bağlama kursu açılınca çocukluğundan bu yana içinde uhde kalan "bağlama çalıp, türkü söyleme" hayalini gerçekleştirmek isteyen Öztürk, eğitim almaya başladı.