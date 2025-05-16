Petkimspor, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da Enka Spor Salonu'nda ligde kendisiyle aynı galibiyet sayısına sahip olan Bursaspor’u ağırlayacak. Kazanan ekip sezonu Play-In hattında tamamlayarak, hem sezonu uzatacak hem de Avrupa kupalarına katılım hakkını garantileyecek.

12 Galibiyetli İki Takım Karşı Karşıya: Kazanan Play-In'de!

  • Aliağa Petkimspor ve Bursaspor, 29 maçta 12 galibiyet alarak son haftaya geldi.

  • İkili averaj ve genel puan durumuna göre sıralamada avantaj sağlamak isteyen Petkim, taraftarının desteğiyle kendi evinde kazanmak istiyor.

  • Maçtan galip ayrılan takım, ligde 7-10. sıra arasındaki Play-In etabına kalacak ve sezonu noktalama ihtimali yerine play-off için ekstra maçlar oynama hakkı elde edecek.

Avrupa Kupası Hayali Bu Maça Bağlı

Basketbol Süper Ligi'nde Play-In’e kalacak takımların, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılım için öncelikli sıralamada yer alma şansı doğuyor.
Petkimspor’un Play-In’e kalması durumunda, kulüp ilk kez Avrupa arenasında boy gösterme fırsatı yakalayacak. Bu da hem oyuncular hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar için büyük bir prestij anlamına geliyor.

Koç Burak Gören: "Sezonun Final Maçı Gibi"

Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maç öncesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Üç maçtır çok iyi oynayarak ligde kalmayı garantiledik. Şimdi hedefimiz Play-In. Oyuncularımız bu fırsatı fazlasıyla hak ediyor. Taraftarımızın da desteğiyle kazanıp Avrupa hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz."

Petkim’de Formda İsimler Öne Çıkıyor

Son haftalarda form grafiği yükselen oyuncular Petkim’in en büyük kozu olacak:

  • Angelo Warner: Oyun kurucu pozisyonunda takımın lideri konumunda.

  • Zach Auguste: Pota altındaki etkinliğiyle galibiyetin anahtarı.

  • Canberk Kuş ve Ege Arar gibi yerli rotasyon oyuncular da savunmada ve ribaundlarda büyük katkı sağlıyor.

Basketbol Süper Ligi’nde Play-In Nedir?

BSL'de bu sezon uygulanan sistemle, normal sezonu 7. ila 10. sırada tamamlayan takımlar, Play-In etabında karşı karşıya geliyor.

Maç Detayları:

  • Tarih: 18 Mayıs Cumartesi

  • Saat: 15.30

  • Yer: Enka Spor Salonu – Aliağa / İzmir

  • Yayın: (Maç yayını bilgisini daha sonra ekleyebilirim.)

Kaynak: DHA