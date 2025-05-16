Petkimspor, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da Enka Spor Salonu'nda ligde kendisiyle aynı galibiyet sayısına sahip olan Bursaspor’u ağırlayacak. Kazanan ekip sezonu Play-In hattında tamamlayarak, hem sezonu uzatacak hem de Avrupa kupalarına katılım hakkını garantileyecek.

12 Galibiyetli İki Takım Karşı Karşıya: Kazanan Play-In'de!

Aliağa Petkimspor ve Bursaspor, 29 maçta 12 galibiyet alarak son haftaya geldi.

İkili averaj ve genel puan durumuna göre sıralamada avantaj sağlamak isteyen Petkim, taraftarının desteğiyle kendi evinde kazanmak istiyor.

Maçtan galip ayrılan takım, ligde 7-10. sıra arasındaki Play-In etabına kalacak ve sezonu noktalama ihtimali yerine play-off için ekstra maçlar oynama hakkı elde edecek.

Avrupa Kupası Hayali Bu Maça Bağlı

Basketbol Süper Ligi'nde Play-In’e kalacak takımların, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılım için öncelikli sıralamada yer alma şansı doğuyor.

Petkimspor’un Play-In’e kalması durumunda, kulüp ilk kez Avrupa arenasında boy gösterme fırsatı yakalayacak. Bu da hem oyuncular hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar için büyük bir prestij anlamına geliyor.

Koç Burak Gören: "Sezonun Final Maçı Gibi"

Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maç öncesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Üç maçtır çok iyi oynayarak ligde kalmayı garantiledik. Şimdi hedefimiz Play-In. Oyuncularımız bu fırsatı fazlasıyla hak ediyor. Taraftarımızın da desteğiyle kazanıp Avrupa hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz."

Petkim’de Formda İsimler Öne Çıkıyor

Son haftalarda form grafiği yükselen oyuncular Petkim’in en büyük kozu olacak:

Angelo Warner : Oyun kurucu pozisyonunda takımın lideri konumunda.

Zach Auguste : Pota altındaki etkinliğiyle galibiyetin anahtarı.

Canberk Kuş ve Ege Arar gibi yerli rotasyon oyuncular da savunmada ve ribaundlarda büyük katkı sağlıyor.

Basketbol Süper Ligi’nde Play-In Nedir?

BSL'de bu sezon uygulanan sistemle, normal sezonu 7. ila 10. sırada tamamlayan takımlar, Play-In etabında karşı karşıya geliyor.

7. ile 8. olan takımlar galibiyetle direkt play-off'a çıkarken,

Kaybeden 7-8 ve kazanan 9-10 eşleşmesinin galibi arasında bir maç daha oynanıyor. Altınordu, Kastamonu deplasmanında tur peşinde İçeriği Görüntüle

Bu maçı kazanan takım, son play-off bileti alıyor.

Maç Detayları:

Tarih: 18 Mayıs Cumartesi

Saat: 15.30

Yer: Enka Spor Salonu – Aliağa / İzmir

Yayın: (Maç yayını bilgisini daha sonra ekleyebilirim.)