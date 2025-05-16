Ağır borç yükü nedeniyle transfer yasağı ile karşı karşıya kalan Altay’da, seçim sonrası ilk olarak Teknik Direktör Gökhan Karaaslan’ın geleceği netleşecek.
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Karaaslan’la yola devam edilirse, birçok üst lig kulübünün ilgilendiği genç yeteneklerle ilgili yol haritası çizilecek.
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Özellikle Onur Efe ve Yunus Efe Sarıkaya'nın transferi gündemde.
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Sözleşmesi sona eren ya da takımdan ayrılmak isteyen oyuncularla da tek tek görüşme yapılması planlanıyor.
Altay Kaptanı Murat Uluç 44 Yaşında: Futbolu Bırakacak mı?
Altay’ın efsane kaptanı Murat Uluç, 15 Mayıs’ta 44. yaş gününü kutladı. Profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu ve golcüsü unvanlarını taşıyan Uluç’un kariyeri merak konusu oldu.
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2019’da jübile yapan, ancak transfer yasağı nedeniyle 2022'de tekrar sahalara dönen Uluç, bu sezon 30 maçta 3 gol attı.
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Son iki sezonda iki kez küme düşme yaşayan tecrübeli golcü, futbola devam edip etmeyeceğine dair kararını henüz açıklamadı.
Altay’da Seçim Sonrası Ne Olacak?
Kulüp kaynaklarına göre seçim sonrası;
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Yeni yönetim öncelikle mali kriz ve transfer yasağını aşmak için harekete geçecek.
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Altyapı ve genç oyuncu politikası yeniden gözden geçirilecek.
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Kulüpte hem sportif hem de idari yapı sil baştan şekillenebilir.