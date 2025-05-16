Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi’nde gezi parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın (19) silüetini okul duvarlarına çizmek isteyen öğrenciler, üniversitenin Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) tarafından şiddete uğradıklarını iddia etti.

Öğrenciler sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, “Gölbaşı Yerleşkesinde Ali İsmail’in silüetini çizmek isteyen arkadaşlarımıza ÖGB şiddet uyguladı. Buradan söylüyoruz: Kayyım rektörün emir kulları bizi yıldıramaz!” ifadelerine yer verdi.

Olayın ardından öğrenci toplulukları ve bazı sivil toplum kuruluşları üniversite yönetimini ve güvenlik görevlilerinin müdahalesini kınayarak, ifade özgürlüğüne saygı çağrısında bulundu. Üniversite yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.