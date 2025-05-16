Toplam Fonlama Tabanı 795,5 Milyar TL’ye Ulaştı
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Toplam fonlama tabanı: 795,5 milyar TL
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Kullandırılan fon büyüklüğü: 482,5 milyar TL
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Net kâr: 10,5 milyar TL
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Öz kaynaklar: 91,5 milyar TL
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Aktif büyüklük: 957,9 milyar TL
Kuveyt Türk, bu rakamlarla katılım finans kuruluşları arasında liderliğini sürdürürken, bankacılık sektöründe de güçlü büyümesini devam ettirdi.
Ufuk Uyan: “Dijitalleşme ve Verimlilik Odağımızda”
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Katılım finans ilkelerinden taviz vermeden dijitalleşme ve verimlilik odaklı stratejilerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2025’in ilk çeyreğinde bu stratejik yaklaşımımızın olumlu sonuçlarını net bir şekilde gördük.”
Uyan, müşteri deneyimini ön planda tuttuklarını ve teknolojik gelişmelere paralel olarak operasyonel süreçleri sadeleştirdiklerini ve hızlandırdıklarını belirtti.
Kuveyt Türk’ten 360 Derece Hizmet Anlayışı
Uyan, Kuveyt Türk’ün Kuveyt Türk Finans Grubu çatısı altında iştirakleriyle birlikte müşterilerine 360 derece entegre hizmet sunduğunu vurguladı. Dijital kanallarda sunulan çözümlerin kullanıcı deneyimine göre şekillendirildiğini ve teknolojik gelişmelerle sürekli güncellendiğini belirtti.