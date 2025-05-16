Toplam Fonlama Tabanı 795,5 Milyar TL’ye Ulaştı

Toplam fonlama tabanı: 795,5 milyar TL Bakan Şimşek’ten Londra’da Yoğun Diplomasi Trafiği İçeriği Görüntüle

Kullandırılan fon büyüklüğü: 482,5 milyar TL

Net kâr: 10,5 milyar TL

Öz kaynaklar: 91,5 milyar TL

Aktif büyüklük: 957,9 milyar TL

Kuveyt Türk, bu rakamlarla katılım finans kuruluşları arasında liderliğini sürdürürken, bankacılık sektöründe de güçlü büyümesini devam ettirdi.

Ufuk Uyan: “Dijitalleşme ve Verimlilik Odağımızda”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Katılım finans ilkelerinden taviz vermeden dijitalleşme ve verimlilik odaklı stratejilerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2025’in ilk çeyreğinde bu stratejik yaklaşımımızın olumlu sonuçlarını net bir şekilde gördük.”

Uyan, müşteri deneyimini ön planda tuttuklarını ve teknolojik gelişmelere paralel olarak operasyonel süreçleri sadeleştirdiklerini ve hızlandırdıklarını belirtti.

Kuveyt Türk’ten 360 Derece Hizmet Anlayışı

Uyan, Kuveyt Türk’ün Kuveyt Türk Finans Grubu çatısı altında iştirakleriyle birlikte müşterilerine 360 derece entegre hizmet sunduğunu vurguladı. Dijital kanallarda sunulan çözümlerin kullanıcı deneyimine göre şekillendirildiğini ve teknolojik gelişmelerle sürekli güncellendiğini belirtti.