Bakan Işıkhan, açıklamasında şu önemli verileri paylaştı:

2025 yılı 1. çeyrek itibarıyla işsiz sayısı 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bine geriledi.

İşsizlik oranı %8,2’ye düştü. Bu oran, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,6 puanlık azalışa işaret ediyor. Gram Altın fiyatlarında sert düşüş! İçeriği Görüntüle

Özellikle genç nüfusta işsizlik oranı %15 seviyesine inerek 0,9 puanlık düşüş gösterdi.

İstihdam 32,3 Milyonu Aştı

Türkiye ekonomisinin üretim gücünü artırmaya yönelik atılan adımların istihdama doğrudan katkı sağladığını belirten Işıkhan, şu istatistikleri paylaştı:

İstihdam edilen kişi sayısı 32 milyon 389 bin kişiye ulaştı.

İstihdam oranı %48,9 , iş gücüne katılma oranı ise %53,3 olarak gerçekleşti.

Toplam iş gücü 35 milyon 273 bin kişiye yükseldi.

Gençler, Kadınlar ve Dezavantajlı Gruplar İçin İstihdam Fırsatları Artıyor

Bakan Işıkhan, açıklamasında özellikle gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması yönündeki çalışmalara dikkat çekti. Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında uygulanan politikaların olumlu sonuçlar verdiğini belirten Bakan, bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin kalkınma sürecine dahil edildiğini ifade etti.

Hedef: Daha Fazla Üreten ve Büyüyen Türkiye

Vedat Işıkhan, “Ülkemizin yarınlarını tüm paydaşlarımızın desteği ile inşa edeceğiz. Daha fazla üreten, büyüyen, istihdam olanakları artıran Türkiye hedefi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek istihdam politikalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Ülkemizin koşullarına uygun ve çağımızın ihtiyaçlarına yönelik birçok uygulamayı hayata geçirmeye devam ediyoruz.



📉Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor. İşsiz sayısı, bu yılın ilk… pic.twitter.com/KIVRB2jYqT — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 16, 2025