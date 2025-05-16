Verilere göre işsizlik oranı erkeklerde %6,6, kadınlarda ise %11,2 olarak tahmin edildi. Özellikle genç nüfusta işsizlik oranı dikkat çekti. 15-24 yaş grubundaki gençlerde işsizlik oranı %15 olarak gerçekleşirken, bu oran erkeklerde %10,8, kadınlarda ise %22,7 seviyesinde oldu.

İstihdamda Azalma

2025 yılı I. çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bin kişiye düştü. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,9 olarak açıklandı. Bu oran erkeklerde %66,3, kadınlarda ise %31,9 olarak belirlendi.

İşgücüne Katılım Oranı Düşüşte

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,3 olarak kaydedildi. İşgücü, bir önceki çeyreğe göre 449 bin kişi azalarak 35 milyon 273 bin kişi oldu. Erkeklerde işgücüne katılma oranı %71,0, kadınlarda ise %36,0 olarak ölçüldü.

Sektörel Dağılım: Hizmet Sektörü Önde

İstihdam edilenlerin sektörel dağılımında hizmet sektörü %58,2 ile ilk sırada yer aldı. Tarım sektöründe 171 bin, sanayi sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 37 bin kişilik istihdam kaybı yaşanırken, sadece inşaat sektöründe 3 bin kişilik artış kaydedildi. Tarım %14,3, sanayi %20,8, inşaat %6,6 oranında istihdam sağladı.

Ortalama Çalışma Süresi 43,5 Saat

İstihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,5 saat oldu. Bu süre, bir önceki çeyreğe göre 0,6 saatlik artışa işaret ediyor.

Atıl İşgücü Oranı %28,5

TÜİK verilerine göre, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı %28,5 olarak açıklandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı %18,4; potansiyel işgücü ve işsizlerin birleşik oranı ise %19,6 seviyesinde gerçekleşti.

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