Trafiğe Kayıtlar Azaldı, Araç Sayısı Arttı
Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %2,2 azalarak 191 bin 983’e geriledi. Kaydı silinen araç sayısı ise %110,5 artarak 3 bin 978 oldu. Toplam taşıt sayısında net artış 188 bin 5 olarak gerçekleşti.
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 32 Milyona Dayandı
2025 Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 976 bin 478 oldu. Bu rakam, 2024 yılının aynı ayına göre %8,2’lik bir artışa işaret ediyor. Kayıtlı araçların:
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%51,8’i otomobil
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%20,3’ü motosiklet
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%14,9’u kamyonet
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%7,1’i traktör
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%3,2’si kamyon
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%1,7’si minibüs
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%0,7’si otobüs
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%0,3’ü özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor.
Nisan Ayı Taşıt Kayıt Dağılımı
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların:
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%43,5’i motosiklet
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%41,9’u otomobil
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%9’u kamyonet
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%2,7’si traktör
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%1,7’si kamyon
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%0,8’i minibüs
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%0,3’ü otobüs
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%0,1’i özel amaçlı taşıtlar oldu.
Aylık ve Yıllık Değişim
Mart ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %1,9 azaldı. Bu azalış en çok otomobilde (%15,3), otobüste (%23,7) ve kamyonda (%9,7) görüldü. Yıllık bazda ise otomobilde %24,2, kamyonette %24,5 ve minibüste %59,2 gibi dikkat çeken artışlar yaşandı. Motosiklet kaydı yıllık bazda %21,8 azaldı.
Ocak-Nisan Döneminde Araç Sayısında Büyük Artış
2025’in ilk dört ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %16,8 azalarak 690 bin 209 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %67,8 artışla 14 bin 570 olarak kaydedildi. Böylece trafikteki araç sayısı toplamda 675 bin 639 adet arttı.
Yakıt Türleri ve Motor Hacmi Dağılımı
Ocak-nisan döneminde kaydı yapılan 348 bin 374 otomobilin:
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%48,1’i benzinli
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%28,3’ü hibrit
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%13,1’i elektrikli
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%9,6’sı dizel
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%0,9’u LPG’li oldu.
Aynı dönemde bu araçların %40,1’i gri, %25,5’i beyaz, %12,5’i siyah, %11,8’i mavi renklere sahipti.
Motor silindir hacmi bakımından ise:
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%31,7’si 1300 cc ve altı
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%24,9’u 1401-1500 cc
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%11,2’si 1501-1600 cc
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%10,3’ü 1301-1400 cc segmentinde yer aldı.
Devri Yapılan Araç Sayısı 957 Bini Aştı
Nisan ayında devri yapılan toplam taşıt sayısı 957 bin 499 oldu. Bunların %67,3’ü otomobil, %15’i kamyonet, %10,5’i motosiklet, %3’ü traktör, diğerleri ise otobüs, minibüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.
Otomobil Markaları Dağılımı
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin en çok tercih edilen markaları:
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%10,3 Renault
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%8,1 Fiat
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%7,7 Toyota
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%7,2 Volkswagen
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%6,8 Peugeot
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%5,7 Hyundai
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%5,3 BYD
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Diğer markalar: Opel, Skoda, BMW, Chery, Mercedes-Benz, Citroen, Ford, Audi, Nissan, Kia, Dacia, Mini, Volvo.