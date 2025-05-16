Trafiğe Kayıtlar Azaldı, Araç Sayısı Arttı

Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %2,2 azalarak 191 bin 983’e geriledi. Kaydı silinen araç sayısı ise %110,5 artarak 3 bin 978 oldu. Toplam taşıt sayısında net artış 188 bin 5 olarak gerçekleşti.

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 32 Milyona Dayandı

2025 Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 976 bin 478 oldu. Bu rakam, 2024 yılının aynı ayına göre %8,2’lik bir artışa işaret ediyor. Kayıtlı araçların:

%51,8’i otomobil

%20,3’ü motosiklet

%14,9’u kamyonet

%7,1’i traktör

%3,2’si kamyon

%1,7’si minibüs

%0,7’si otobüs

%0,3’ü özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor.

Nisan Ayı Taşıt Kayıt Dağılımı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların:

%43,5’i motosiklet

%41,9’u otomobil

%9’u kamyonet

%2,7’si traktör

%1,7’si kamyon

%0,8’i minibüs

%0,3’ü otobüs

%0,1’i özel amaçlı taşıtlar oldu.

Aylık ve Yıllık Değişim

Mart ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %1,9 azaldı. Bu azalış en çok otomobilde (%15,3), otobüste (%23,7) ve kamyonda (%9,7) görüldü. Yıllık bazda ise otomobilde %24,2, kamyonette %24,5 ve minibüste %59,2 gibi dikkat çeken artışlar yaşandı. Motosiklet kaydı yıllık bazda %21,8 azaldı.

Ocak-Nisan Döneminde Araç Sayısında Büyük Artış

2025’in ilk dört ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %16,8 azalarak 690 bin 209 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %67,8 artışla 14 bin 570 olarak kaydedildi. Böylece trafikteki araç sayısı toplamda 675 bin 639 adet arttı.

Yakıt Türleri ve Motor Hacmi Dağılımı

Ocak-nisan döneminde kaydı yapılan 348 bin 374 otomobilin:

%48,1’i benzinli

%28,3’ü hibrit

%13,1’i elektrikli

%9,6’sı dizel

%0,9’u LPG’li oldu.

Aynı dönemde bu araçların %40,1’i gri, %25,5’i beyaz, %12,5’i siyah, %11,8’i mavi renklere sahipti.

Motor silindir hacmi bakımından ise:

%31,7’si 1300 cc ve altı

%24,9’u 1401-1500 cc

%11,2’si 1501-1600 cc

%10,3’ü 1301-1400 cc segmentinde yer aldı.

Devri Yapılan Araç Sayısı 957 Bini Aştı

Nisan ayında devri yapılan toplam taşıt sayısı 957 bin 499 oldu. Bunların %67,3’ü otomobil, %15’i kamyonet, %10,5’i motosiklet, %3’ü traktör, diğerleri ise otobüs, minibüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Otomobil Markaları Dağılımı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin en çok tercih edilen markaları:

%10,3 Renault

%8,1 Fiat

%7,7 Toyota

%7,2 Volkswagen

%6,8 Peugeot

%5,7 Hyundai

%5,3 BYD

Diğer markalar: Opel, Skoda, BMW, Chery, Mercedes-Benz, Citroen, Ford, Audi, Nissan, Kia, Dacia, Mini, Volvo.