Bursa’nın en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Nilüfer Barajı’nda alarm verildi. Uzun süredir yağışların yetersiz olması ve sıcak havaların etkisiyle baraj tamamen kurudu. Kentin barajlardan elde edilen mevcut su rezervi ise sadece 35 gün yetecek seviyeye indi.

Yetkililer, şehirdeki su ihtiyacının Doğancı Barajı ve diğer kaynaklardan karşılandığını, ancak mevcut durumda tasarruf yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Su yönetiminde olağanüstü tedbirlerin gündeme alınabileceği ifade edildi.

Bursa’da su kesintilerinin gündeme gelmemesi için vatandaşların suyu dikkatli kullanmaları çağrısı yapıldı.