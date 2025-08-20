Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ulusal Muhafızların görevlendirildiği başkentteki 'şiddet suçlarına karşı' yürütülen operasyonların detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Leavitt, 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında şu ana kadar 465 kişinin, sadece dün El Salvador kökenli MS-13 çete üyesi dahil 52 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Başkent sokaklarında evsizlerin kurduğu 48 çadır kampının kaldırıldığını belirten Leavitt, operasyonların süreceğini ifade etti.

Leavitt, diğer gözaltı işlemlerinin ise bıçaklı saldırı, cinayet, cinayete teşebbüs suçlamalarıyla çıkarılan yakalama kararları, federal kolluk kuvvetlerine saldırı ve ağır yaralama suçlamalarını kapsadığını aktardı.

Washington'da 'kamu güvenliği acil durumu' ilan edildi

Başkent Washington'da 'güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek' amacıyla 11 Ağustos'ta 'kamu güvenliği acil durumu' ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının 'Acil Durum Polis Komiseri' ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.