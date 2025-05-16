Siyasi İstikrarsızlık Devam Ediyor: 10 Yılda En Fazla Seçime Giden 2. AB Ülkesi
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Portekiz, Bulgaristan’ın ardından, son 10 yılda en fazla seçim yapan ikinci AB ülkesi konumunda.
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Ülkede son olarak 10 Mart 2024’te yapılan seçimlerin ardından Luis Montenegro liderliğindeki AD (Demokratik İttifak) az farkla seçimi kazanmış ancak kurduğu azınlık hükümeti sadece 11 ay görevde kalabilmişti.
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Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle güvenoyu alamayan hükümetin düşmesiyle 18 Mayıs'ta yeniden seçim yapılmasına karar verildi.
Montenegro ve Santos Yeniden Yarışta, Aşırı Sağ Chega Yükselişte
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Seçimlerde sağ blok AD’nin lideri Başbakan Luis Montenegro ile sol blok PS’nin lideri Pedro Nuno Santos yeniden karşı karşıya geliyor.
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Anketlere göre;
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AD %30,5,
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PS %28,5
oy oranına sahip.
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Aşırı sağcı Chega Partisi ise oy oranını %20’ye çıkarmaya hazırlanıyor. Chega, ülkedeki üçüncü büyük parti konumunda.
Aşırı Sağla Koalisyon Kurulacak Mı?
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2024’te aşırı sağ ile koalisyona karşı çıkan Montenegro’nun bu seçimden sonra nasıl bir yol izleyeceği en merak edilen konu.
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Seçim kampanyasının ilk gününde, ülkedeki 18 bin izinsiz göçmeni sınır dışı edeceğini açıklayan Başbakan Montenegro’nun bu açıklaması, Chega seçmenine göz kırpma hamlesi olarak değerlendiriliyor.
Halkın Gündeminde Asgari Ücret, Emeklilik ve Konut Krizi Var
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Portekizlilerin en çok şikayet ettiği konular:
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Avrupa ortalamasının altında kalan asgari ücret ve emekli maaşları
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Konut krizi
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Kamusal hizmetlerdeki aksaklıklar
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Asgari ücret 2025 başı itibarıyla 870 avrodan 1015 avroya,
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Emekli maaşı ise 1020 avroya çıkarılacak.
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İşsizlik oranı %6,5 seviyesinde.
Seçime Katılım Oranı Düşük, Halk Umutsuz
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Portekiz'de seçimlere katılım oranı genellikle %60’ın altında kalıyor.
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Halk, sık seçim ve istikrarsız hükümetlerden dolayı siyasi süreçlere karşı hayal kırıklığı içinde.
Portekiz-Türkiye İlişkileri ve Ekonomik Bağlar
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Portekiz'de yaklaşık 3 bin Türk vatandaşı yaşıyor.
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İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2,8 milyar doları aşıyor.
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Türkiye’de faaliyet gösteren 78 Portekiz sermayeli şirket ve 2 irtibat ofisi bulunuyor.