Türk Kızılay, bu yıl da vekaletle kurban kesim kampanyasını “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla sürdürüyor. Kampanya kapsamında Kızılay, yurt içi ve başta Gazze/Filistin olmak üzere 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Erdoğan ve Bahçeli’den Gazze’ye Destek

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurban vekaletini Türk Kızılay aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bağışlamıştı. Şimdi de Devlet Bahçeli'nin desteğiyle kampanya daha da güçlendi.

Kızılay’dan Yıl Boyu Yardım: Kavurma Konservesi Modeli

Türk Kızılay, kurban etlerini yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla kavurma konservesi modelini uyguluyor. Bu sayede kurban bereketi yalnızca bayram döneminde değil, yılın her gününde sürdürülebiliyor.

2025 Kurban Hisse Bedelleri Açıklandı

Yurt içi ve Gazze/Filistin için : 13.250 TL

Yurt dışı için: 5.250 TL

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

Hayırseverler, Türk Kızılay’a kurban vekaleti bağışını şu kanallar üzerinden gerçekleştirebilir:

Resmi internet sitesi: kizilay.org.tr

Kızılay Mobil Bağış Uygulaması

Kızılay Bağış Hesapları

Ücretsiz Danışma ve Bağış Hattı

Türkiye genelindeki tüm Kızılay şubeleri