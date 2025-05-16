Manitoba Başbakanı Wab Kinew: Tahliyeler Güvenliği Artıracak

Manitoba Eyaleti Başbakanı Wab Kinew, yangınlarda hayatını kaybeden iki kişiyi doğrularken, tahliye süreçlerinin daha güvenli şekilde yürütülmesinin, yangınla mücadelede önemli rol oynayacağını ifade etti.

Whiteshell Eyalet Parkı Tehlike Altında

Whiteshell Eyalet Parkı, eyaletin en büyük doğal alanlarından biri olarak biliniyor. Yayılma hızı yüksek olan alevlerin kontrol altına alınabilmesi için hem hava hem kara destekli ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Tahliyeler Devam Ediyor

Yangınların yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle birçok bölge sakini tahliye edilirken, yetkililer vatandaşlardan bölgeyi terk etmeleri ve güvenlik uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.