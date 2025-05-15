Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin, Tuz Gölü Fay Zonu'nun en kuzeybatı segmentiyle ilişkili olduğunu açıkladı. AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sözbilir, depremin dış merkez lokasyonu ve odak mekanizma çözümünün bu sonucu doğruladığını belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin odak mekanizması, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bir eğim atımlı fayın kırıldığını gösteriyor. Bu durum, Tuz Gölü Fayı'nın sadece doğrultu atımlı bir fay olduğu yönündeki iddiaları çürütmektedir" dedi.

Tuz Gölü Fay Zonu’nun Sismik Potansiyeli Yüksek

Tuz Gölü Fay Zonu'nun Orta Anadolu’daki en önemli sismik kaynaklardan biri olduğuna dikkat çeken Sözbilir, fayın Konya’nın Kulu ilçesinden başlayıp Aksaray üzerinden geçerek Hasan Dağı'nı kesip Niğde-Kemerhisar’a kadar uzandığını söyledi. Yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki bu fay zonunun düşük kayma hızına sahip olmasına rağmen, tarihsel süreçte 7 büyüklüğüne varan yıkıcı depremler ürettiğinin bilindiğini vurguladı.

Hasan Dağı’nın aktif bir volkan olduğunu hatırlatan Sözbilir, bu volkanın Tuz Gölü Fayı’nın güneybatı segmentleri üzerinde yer aldığını belirtti. Sözbilir, "Bu nedenle Tuz Gölü Fay Zonu’nun ve çevresinin sürekli olarak izlenmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.