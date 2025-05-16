"Gazetecilere Şiddet Kabul Edilemez"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ana muhalefet partisinin miting hazırlıkları sırasında meydana gelen bir kazayı haberleştirmek için görev yaptıkları sırada birtakım saldırganlar tarafından darbedilen ve yaralanan İhlas Haber Ajansı emekçileri muhabir Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici’ye geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.”

"CHP Şiddet Hadiselerine Çözüm Bulmalı"

Altun açıklamasının devamında, son aylarda CHP'nin sık sık şiddet olaylarıyla gündeme geldiğine dikkat çekerek:

“Saldırganları şiddetle kınıyor, ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum.” dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan Gazetecilere Güvence

Gazetecilerin güvenli çalışma koşullarına vurgu yapan Altun, İletişim Başkanlığı olarak bu konuda kararlılık içinde olduklarını belirtti:

“Gazetecilerimizin şiddetin hiçbir türüyle muhatap olmadan görevlerini yapabilmesi için İletişim Başkanlığı olarak gerekli imkan ve şartları hazırlama görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”