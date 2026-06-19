Trump, sosyal medya hesabından kitabın Dave King tarafından yazılan bir bölümünü paylaşarak esere ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Tarihi liderlerle karşılaştırma dikkat çekti

Kitapta Trump; Attila, Cengiz Han, Napolyon Bonapart, Josef Stalin, Mao Zedong ve Adolf Hitler gibi tarihsel figürlerle karşılaştırıldı.

Yazar Dave King, söz konusu liderlerin dönemlerinde büyük askeri ve siyasi güçler kurduklarını ancak küresel ölçekte bugünkü modern güç yapısına sahip olmadıklarını ifade etti.

King, Trump’ın ise “insan gücü, teknoloji ve küresel ekonomik güç” açısından bu isimlerin ötesinde bir etki alanına sahip olduğunu savundu.

“Tarihin en güçlü kişisi” ifadesi

Kitapta yer alan değerlendirmede, “Bu da onu, bu gezegende bugüne kadar yaşamış en güçlü kişi yapar” ifadesi kullanıldı.

Trump’ın dış politika tutumuna da yer verildi

CNN tarafından ulaşılan kitapta, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ilk 14 ayındaki gelişmeler de ele alındı.

Kitapta, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik yaklaşımının zamanla değiştiği, ayrıca İran’a yönelik olası bir savaşa başlangıçta mesafeli durduğu ifade edildi.

Ayrıca Trump’ın, Netanyahu için bir danışmanına “sahtekar” dediği iddiasına da yer verildi.

Zelenskiy’e bakış açısı da yer aldı

Eserde, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e karşı da zaman zaman şüpheci bir yaklaşım benimsediği belirtildi.