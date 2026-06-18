İsmail Kartal Kimdir?

25 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul Anadolukavağı'nda dünyaya gelen İsmail Kartal, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak Türk futbolunda önemli bir yer edindi. Evli ve 2 çocuk babası olan Kartal, özellikle Fenerbahçe ile olan güçlü bağıyla tanınıyor.

Futbolculuk Kariyeri

Futbola Sarıyer altyapısında başlayan İsmail Kartal, daha sonra Gaziantepspor'a transfer oldu. Kariyerinin en önemli dönemini ise Fenerbahçe formasıyla geçirdi.

1983-1993 yılları arasında tam 10 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Kartal, sağ bek pozisyonunda gösterdiği istikrarlı performansla kulübün unutulmaz oyuncuları arasında yer aldı. Fenerbahçe kariyerinde 235 maça çıkan Kartal, 15 gol kaydetti ve kazanılan başarılarda önemli rol oynadı.

Tecrübeli isim futbolculuk kariyerinin son dönemlerinde Denizlispor ve Adanaspor formaları giydi. Denizlispor'da bir sezonda attığı 12 golle kariyerinin en skorer dönemini yaşadı. Kartal ayrıca A Milli Takım ve U-21 seviyelerinde toplam 8 kez milli formayı terletti.

Teknik Direktörlük Kariyeri

İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde birçok Anadolu kulübünde görev aldı. Sivasspor'u 1. Lig şampiyonu yaparak tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıyan Kartal, Ankaragücü ile de 6 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de Dördüncü İsmail Kartal Dönemi

Fenerbahçe'yi daha önce Ağustos 2014 - Haziran 2015, Ocak 2022 - Haziran 2022 ve Temmuz 2023 - Haziran 2024 tarihleri arasında 3 farklı dönemde çalıştıran İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında 4. teknik direktörlük dönemini yaşayacak.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Kupa zaferi yaşayan Kartal, 2023-2024 sezonunda ise takımını 99 puana taşıyarak dikkat çeken bir performansa imza attı. Sarı-lacivertliler, o sezon deplasmanda yenilgi almadan ligi tamamlamasına rağmen sezonu ikinci sırada bitirdi.

Fenerbahçe camiasını yakından tanıyan tecrübeli teknik adam, yeni dönemde sarı-lacivertli ekibin başarısı için mücadele edecek.

Yurt Dışı Deneyimi

İsmail Kartal, 2025 yılının ilk yarısında İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis FC'nin teknik direktörlüğünü yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, İran ekibinin başında 16 karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe ile yeniden buluşan İsmail Kartal, sarı-lacivertli camiada yakından tanınan bir isim olarak yeni dönem için takımın başında olacak.