Basketbol EuroLeague’in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya’nın Münih kentinde bulunan SAP Garden salonunda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv (Maccabi Rapyd) ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, etkili savunması ve takım oyunuyla sahadan 84-75 galip ayrıldı.

Yaklaşık 4 bin Fenerbahçe taraftarı tribünlerde takımlarına destek verirken, taraftarlar açtıkları bayraklarla Filistin’e destek mesajı verdi. Bazı taraftarların Filistin formasıyla maçı izlemesi dikkat çekti.

Müsabaka öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçak nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın Özeti

Maça karşılıklı sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, sert savunmasıyla pota altında üstünlük kurdu ve ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Jantunen, Colson ve Bacot ile farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertliler, devreye 40-30 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Hall ve Melli’nin basketleriyle farkı 18 sayıya kadar çıkardı (48-30). Ancak son bölümde yapılan top kayıplarıyla fark 9 sayıya indi (65-56).

Son çeyrekte Maccabi Rapyd farkı kapatsa da, Baldwin, Colson ve Jantunen’in kritik sayılarıyla Fenerbahçe Beko üstünlüğü yeniden ele aldı ve mücadeleyi 84-75 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde ederken, Maccabi Rapyd ise 8. mağlubiyetini aldı.

Jasikevicius: “İlk 25 dakika harikaydık ama kalan sürede felakettik”

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımını ve taraftarları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“İlk 25 dakika harika bir performans sergiledik. Fenerbahçe basketbolunun standardını tuttuk ama kalan sürede felakettik. Özellikle ribaundlarda büyük sıkıntı yaşadık. Rakibimiz 20 hücum ribaundu aldı, bu birçok şeyi anlatıyor. Günün sonunda sezonun bu bölümünde bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz.”

Litvanyalı koç, takımın tam formuna ulaşmasının ocak veya şubat ayını bulabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birçok yeni oyuncumuz var ve Avrupa basketboluna alışıyorlar. Ayrıca Wilbekin sakat, Zagars henüz tam hazır değil. Bu nedenle biraz sabır göstermemiz gerekiyor.”

Fenerbahçe Beko’nun Bir Sonraki Maçı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de bir sonraki karşılaşmasında kendi sahasında AS Monaco ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçta da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.