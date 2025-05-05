Halsizlik ve kansızlık şikayetleriyle hastaneye başvuru yapan 65 yaşındaki İrfan Çınar, 25 Ekim 2023’te yaptırdığı endoskopi sonrası midesinde 4 santimlik tümör olduğunu öğrenmesi ardından, kısa sürede ameliyata alınan hasta Çınar, midesi alınarak sağlığına tekrar kavuştu. Çınar, “İlaçlı tomografiyle birlikte ameliyat olmam gerektiği söylendi. Yaklaşık 5 gün içinde ameliyatımı oldum. Sonrasında sıvı gıdalarla beslendim, kolajen ağırlıklı yiyeceklerle tedavime devam ettik. Beş gün hastanede kaldım, ardından evde dinlenmeye geçtik” ifadelerini kullandı. Ameliyattan sonra 12 seans kemoterapi aldığını belirten Çınar, “Şu anda kontrollerim 4 ayda bir yapılıyor. Çok şükür hiçbir sıkıntım yok. Ameliyat öncesinde psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim ama zamanla toparlandım. Şimdi kendimi çok daha dinç hissediyorum” dedi.

"Hastamız kısa sürede toparlandı"

Operasyonu gerçekleştiren Medipol Koşuyolu Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İhsan Metin Leblebici, konuya ilişkin şöyle konuştu: “Bu tarz tümörlerde kanserin tipi ve yerleşimi nedeni ile mideyi tamamen almak gerekebiliyor. Ancak doğru cerrahi yaklaşım, erken teşhis ve sonrasında uygulanan tedaviler sayesinde hastamız kısa sürede toparlandı”