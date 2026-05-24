Ankara’nın Ergazi bölgesinde bulunan Ergazi Batı Sitesi Mahallesi 1819 Sokak üzerinde, Atael Koleji önündeki yolun çökmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Uzun süredir bozuk durumda olan yolda oluşan derin çukurlar nedeniyle araçlar zarar görürken, özellikle öğrenciler ve veliler büyük mağduriyet yaşıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine; site sakinleri ve çevre esnafı, söz konusu yol için belediyeye defalarca müracaatta bulunulduğunu ancak bugüne kadar kalıcı bir çalışma yapılmadığını belirtti. Bölgede yaklaşık iki ay önce “çalışma alanı” tabelaları yerleştirilmesine rağmen herhangi bir ekip tarafından işlem yapılmadığı ifade edildi.

Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanan sokakta, sürücüler çukurlardan kaçmaya çalışırken trafik tehlikeli hale geliyor. Veliler ise öğrencilerin yağışlı havalarda yürümekte zorlandığını, bazı çocukların düşme tehlikesi atlattığını dile getiriyor.

Bölgede uzun süredir devam eden yol ve altyapı sorunlarının artık ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu açıkça göstermektedir. Yol üzerinde oluşan derin çukurlar, gelişigüzel yerleştirilen dubalar ve bozuk zemin; hem araç sürücüleri hem de yayalar açısından tehlike arz etmektedir. Özellikle okul çevresinde bulunan bu alanın yoğun araç ve öğrenci trafiğine sahip olması, yaşanabilecek olası kazaların riskini daha da artırmaktadır.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunabilmesi adına, ilgili kurumlar tarafından yolun acilen onarılması, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve kalıcı altyapı çalışmasının yapılması büyük önem taşımaktadır.

Mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak yolun bir an önce onarılmasını ve bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Vatandaşlar, “Sadece tabela koymak çözüm değil. Burada her gün yüzlerce öğrenci ve araç geçiyor. Daha ciddi bir mağduriyet yaşanmadan gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.