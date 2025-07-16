Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinglerin 37'ncisini bu akşam İstanbul Kartal'da gerçekleştirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in on binlerce kişinin katıldığı mitingde okuduğu İmamoğlu'nun mesajı ve Genel Başkan Özgür Özel'in açıklamaları gündeme damga vurdu.

Ekrem İmamoğlu: "Adaletsiz Düzene Hep Birlikte Son Vereceğiz"

Cezaevinden gönderdiği mesajda İmamoğlu, "Ìkemiz dört aydır derin bir siyasi kriz yaşıyor. İktidar, 23 yıldır oturduğu koltuktan kalkmamak için hukuku, demokrasiyi ve milli iradeyi ayaklar altına alıyor" dedi. CHP'nin kurumsal olarak hukuksuz bir kuşatma altında olduğunu belirten İmamoğlu, "Bir avuç insan için kurulan bu adaletsiz düzenin sonuna yaklaşıyoruz. CHP olarak bu mücadelede milletin iradesinin temsilcisiyiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: "Emekçilerin Kaybını Sandıkta Geri Alacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada iktidarın ekonomi politikalarını ve yargıdaki adaletsizlikleri eleştirerek, "Bu halkın cebinden 86 bin TL alındı. Emeklinin maaşı sadece iki çeyrek altına denk geliyor. Bu adaletsizliği ilk sandıkta bitireceğiz" dedi. TRT ve yandaş medyaya tepki gösteren Özel, "TRT, İmamoğlu'nun duruşmalarını yayınlamadığı sürece boykot edilecektir" ifadelerini kullandı.

LGS Eleştirisi: "Yusuf Tekin Yüce Divanda Yargılanacak"

Özel, LGS'de 719 birincinin çıkmasına dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i sert dille eleştirdi: "Sınavlara güven sarsıldı. Pis kokular geliyor. PDF'ler ortada dolaşıyor. Yusuf Tekin yüce divanda yargılanacak."

Cezaevleri ve Yargıya Eleştiriler

Özel, cezaevlerinde 60 kişilik kapasiteye karşın 100 kişilik barınma durumu olduğuna işaret ederek, "Silivri boşken insanlar yüzlerce kilometre uzağa sürgün ediliyor" dedi. Bazı hakimlerin sosyal medya paylaşımlarla tehditkâr mesajlar yaydığını belirterek, "Masasına beyaz Toros maketi koyarak insanlara mesaj veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Rabia Naz Vurgusu

Özel, Rabia Naz'la ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için mücadele veren Şaban Vatan'ın yanında olduklarını vurgulayarak, "Bu ülkede adalet arayan herkes için bu düzeni değiştireceğiz" dedi.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini sürdürme kararlılığını Kartal'dan bir kez daha ilan etti.