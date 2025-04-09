Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde hafif kar aralıklarla etkili olurken ulaşımda aksama yaşanmadı. Yağış dolayısıyla yeşil alanlarda kar birikintileri oluştu. Aynı bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

BOLU DAĞI

Bolu Dağı, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde, Bolu ve Düzce illeri arasında konumlanan, doğal güzellikleriyle meşhur bir dağ silsilesidir. İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan kritik bir geçiş noktası olan Bolu Dağı, coğrafi ve tarihi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Köroğlu Dağları'nın batı uzantısı olan Bolu Dağı'nın en yüksek noktası, 1980 metre rakımlı Çele Doruğu'dur. Bölge, zengin bitki örtüsü ve ormanlarıyla tanınır; özellikle kayın, gürgen, köknar ve çam ağaçları yaygındır. Bolu Dağı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü gibi doğal güzelliklere ev sahipliği yapar.

Tarih boyunca önemli bir geçiş güzergahı olan Bolu Dağı, Osmanlı döneminde İstanbul'dan Anadolu'ya giden kervanlar için aşılması gereken zorlu bir engeldi. Günümüzde de İstanbul-Ankara arasındaki kara yolu ulaşımının vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle kış aylarında zorlu hava koşulları nedeniyle sürücüler için büyük bir sorun teşkil eden Bolu Dağı geçişi, Bolu Dağı Tüneli'nin 2007 yılında hizmete girmesiyle önemli ölçüde kolaylaşmıştır.

Doğal güzellikleri sayesinde önemli bir turizm merkezi haline gelen Bolu Dağı, Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü ve Kartalkaya Kayak Merkezi gibi yerleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlar. Bölge, doğa yürüyüşü, kamp, piknik ve kış sporları gibi aktiviteler için idealdir. Bolu Dağları, Türkiye'nin önemli doğal alanlarından biri olmasının yanı sıra zengin biyoçeşitliliğiyle de dikkat çeker. Aynı zamanda önemli bir su kaynağıdır. Bolu Dağı, günümüzde hem doğal güzellikleri hem de ulaşım açısından önemli bir yere sahiptir. Bolu Dağı Tüneli'nin yapılmasıyla ulaşım kolaylaşmış ve bölgeye olan ilgi artmıştır. Bölge, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yoğun ziyaretçi akınına uğramaktadır.