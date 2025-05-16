Beypazarı Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikte konser, uçurtma şenliği gibi pekçok etkinlik düzenlenecek.

"Bayram sevincini birlikte paylaşalım"

Etkinliğe ilişkin konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, şu ifadeleri kullandı: "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu Beypazarı’nda hep birlikte yaşıyoruz.Uçurtma Şenliği’nden konserlere, rengârenk ve dopdolu bir programla bayram sevincini birlikte paylaşalım." şeklinde konuştu.