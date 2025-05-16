Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un son antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti ve takım, dar alan oyunu ve çift kale maç ile idmanı tamamladı. Teknik direktör Çalımbay, oyuncularını sıkı bir şekilde hazırlık yapmaya yönlendirerek, Samsunspor karşılaşmasına odaklanmalarını istedi.

Son Hazırlıklar Bugün Gerçekleşecek

Sivasspor, yarın yapacağı son antrenman ile Reeder Samsunspor maçı hazırlıklarını sonlandıracak. Kırmızı-beyazlı ekip, Samsunspor karşısında galibiyet alarak ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Maç Bilgileri

Maç Tarihi: 18 Mayıs Pazar Zara'da kitap fuarı! İçeriği Görüntüle

Saat: 19.00

Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Sivasspor taraftarları, takımlarının Samsunspor ile oynayacağı bu kritik maç için heyecanla bekliyor. Sivasspor'un ligdeki hedeflerine ulaşabilmesi için Samsunspor karşısında alacağı sonuç büyük önem taşıyor.