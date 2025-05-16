Proje kapsamında, taraftarlar 13 Haziran’a kadar Ülker’in internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvurular arasından yapılacak çekilişle her bir takımdan 4 taraftar belirlenecek. Çekilişle kazanan şanslı taraftarlar, gönül verdikleri takımlarının maçlarını locada izleme fırsatına sahip olacak. Katılımcılar, bu unutulmaz deneyimi birer misafirleriyle birlikte yaşayacak.

Sporun Birleştirici Gücü

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, yaptığı açıklamada sporun toplumu birleştirici gücüne olan inançlarını dile getirdi. Kölükfakı, "Ülker olarak, desteklediğimiz projeler aracılığıyla sporun tüm olumlu değerlerini topluma aktarmayı hedefliyoruz. 'Ülker İlk Maçım' projesiyle, hiç statta maç izlememiş taraftarları takımlarıyla buluşturuyoruz. Bu projenin, spor kültürümüze katkı sağlamasını ve sporun birleştirici gücüne vurgu yapmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Ülker İlk Maçım’ın Unutulmaz Hikayeleri

Projenin duyurusu, gönül verdiği takımla ilk kez stadyuma gitme şansı yakalayan taraftarların dokunaklı hikayeleriyle dikkat çekiyor.

Fatih ve Bülbül Karadayı çifti, görme engelli olmalarına rağmen, çocuklarıyla birlikte Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na giderek ilk maçlarını sesli anlatım eşliğinde izlediler. Karadayı ailesine, Braille Alfabesiyle basılmış hatıra bileti de hediye edildi.

Muş’un Mağalcık Köyü Muhtarı Mehmet Cebe , projede kazandığı Fenerbahçe maçına katılmadan önce Ülker Stadyumu’ndaki Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi ve ardından Jose Mourinho imzalı formasıyla Fenerbahçe maçını tribünden izledi.

Efe Akalın ve ailesi, Ülker'in sürpriziyle Galatasaray maçını Rams Park'ta izlerken, oğlu Ege ile birlikte stat atmosferini yaşama heyecanını paylaştı.

Çankırılı Yaman Kardeşler ise, daha önce hiç Trabzon’u görmeden Trabzonspor’u destekliyorlardı. Ülker İlk Maçım projesiyle Trabzonspor maçını izlediler ve imzalı formalarla tribündeki yerlerini aldılar.

Hedef: Herkes İçin Erişilebilir Spor

Ülker’in ‘Ülker İlk Maçım’ projesi, sporun daha fazla insana ulaşmasını ve herkesin erişebileceği bir spor deneyimi yaşamasını amaçlıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor iş birliğiyle başlatılan bu proje, futbol taraftarlarını unutulmaz bir deneyimle buluşturmayı hedefliyor.