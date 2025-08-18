Keçiören Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarını ilçedeki 51 mahallede sürdürüyor. Yaz aylarında artan sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı yürütülen çalışmalar, planlı bir takvim çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Gece boyunca ilaçlama

Belediye Meclisi kararları ve “2025 Yılı Vektör ile Mücadele Risk Analiz Raporu” doğrultusunda, özel ekipler gece boyunca ilaçlama yapıyor. Uygulamalarda insan sağlığına zarar vermeyen özel karışımlar kullanılıyor ve işlemler belirli bir takvime göre sistemli şekilde yürütülüyor.

Her iki günde bir uygulama

İlaçlama ekipleri, 1 Mayıs 2025’ten itibaren sabah ve akşam olmak üzere her iki günde bir, beş adet ilaçlama makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Mart 2025’te başlatılan larva mücadelesi kapsamında ise 343 üreme alanında ilaçlama yapıldı. Bu çalışmalar, kasım ayına kadar 20 ila 30 günlük periyotlarla devam edecek.

Uçkunla mücadelede yeni yöntemler

Uçkunla mücadelede yenilikçi yöntemler de uygulanıyor. Bu yıl pilot uygulama olarak Ihlamur Vadisi’nde kurulan karasinek tuzakları başarılı sonuç verdi. Önümüzdeki yıl, bu yöntemin insan yoğunluğunun fazla olduğu diğer alanlarda da uygulanması planlanıyor.