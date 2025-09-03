Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yılı ve Zabıta Haftası kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve ilçe belediyelerinin zabıta müdürlerini makamında ağırladı.

“Uyum İçinde Çalışmaya Devam Edelim”

Görevde bulunduğu 7 yıl boyunca Büyükşehir zabıtası ile Yenimahalle zabıtasının her zaman iş birliği içinde çalıştığını belirten Yaşar, “Biz hiçbir zaman ‘sizin yetkiniz, bizim yetkimiz’ demedik, ortak hareket ettik. Bu uyumun karşılığını da Yenimahalleli hemşehrilerimiz gördü. Önemli olan kentin sorunlarını çözmek ve vatandaşlarımızı mutlu etmektir. Koordinasyon içinde çalışarak Ankara’yı daha güzel bir kent haline getirelim. Ankara düzenli ve yaşanabilir bir şehir olursa bu, hepimizin başarısı olur” dedi.

“Zabıtanın Yükü Çok, Yetkisi Yok”

Zabıta teşkilatının görev ve sorumluluklarının geniş, ancak yetkilerinin sınırlı olduğuna dikkat çeken Yaşar, şunları söyledi:

“Esnaf denetimi, yapı kontrolü, trafik düzeni, yangın ve pazar denetimleri… Her yerde zabıta var ama yetkisi yok. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde zabıta trafik dahil birçok alanda yetkilidir. Bizde ise yardımcı kuvvet görevi yapıyorlar. Bu durumun artık değişmesi lazım. Zabıtanın görev, yetki ve sorumlulukları kuruluş amacına uygun şekilde yeniden düzenlenmeli.”

Erdal’dan Teşekkür

ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ise 1-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Zabıta Haftası kutlamaları kapsamında ilçe belediyeleri ziyaret ettiklerini belirterek, “Zabıta teşkilatımızın sorunlarını ve çözüm yollarını istişare ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde teşkilatımız sizin de desteğinizle güç kazandı. İl genelinde yaklaşık bin 800, Büyükşehir’de ise 651 zabıta görev yapıyor. Bu sayıyı 800’e çıkarmayı hedefliyoruz. Katkılarınız bizim için çok kıymetli. Başkent zabıtası adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.