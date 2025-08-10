Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19:53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD’ın verilerine göre, en son 21:10’da bir artçı deprem daha kaydedildi. Bölge halkı, yaşanan sarsıntılar nedeniyle büyük endişe yaşıyor.

Depremin merkez üssü Sındırgı olurken, sarsıntı İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi; ilk belirlemelere göre bazı binalarda hasar oluştu, bir evin yıkıldığı bildirildi, 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Muhabir: Melisa Sapaz