ABD’de Türk Sanatı Buluşması
ABD’de Türk Sanatı Buluşması
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Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir. Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakarlığın bir eseri olarak gelmiştir. Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum."

1 Mayıs İçin 127 Müracaatın Tamamına İzin Verildi

İçişleri Bakanı ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılan başvurular hakkında da bilgi verdi. Yerlikaya, 1 Mayıs 2025 için 79 ilde toplam 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulduğunu ve bu başvuruların tamamına mülki idare amirlikleri tarafından izin verildiğini duyurdu.

Bu açıklama, 1 Mayıs'ın barışçıl ve demokratik bir şekilde kutlanmasına yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirilirken, kamuoyunda da takdir topladı.

Editör: Uğurcan Bayrakdar