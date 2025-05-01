Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir. Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakarlığın bir eseri olarak gelmiştir. Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum."

1 Mayıs İçin 127 Müracaatın Tamamına İzin Verildi

İçişleri Bakanı ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılan başvurular hakkında da bilgi verdi. Yerlikaya, 1 Mayıs 2025 için 79 ilde toplam 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulduğunu ve bu başvuruların tamamına mülki idare amirlikleri tarafından izin verildiğini duyurdu.

Bu açıklama, 1 Mayıs'ın barışçıl ve demokratik bir şekilde kutlanmasına yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirilirken, kamuoyunda da takdir topladı.

Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir.



Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir.



Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden… pic.twitter.com/ICbXpXxk6V — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2025