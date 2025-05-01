Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bizim milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir. Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakarlığın bir eseri olarak gelmiştir. Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum."
1 Mayıs İçin 127 Müracaatın Tamamına İzin Verildi
İçişleri Bakanı ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılan başvurular hakkında da bilgi verdi. Yerlikaya, 1 Mayıs 2025 için 79 ilde toplam 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulduğunu ve bu başvuruların tamamına mülki idare amirlikleri tarafından izin verildiğini duyurdu.
Bu açıklama, 1 Mayıs'ın barışçıl ve demokratik bir şekilde kutlanmasına yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirilirken, kamuoyunda da takdir topladı.
Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2025
Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir.
Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden… pic.twitter.com/ICbXpXxk6V