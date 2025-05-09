İkili yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarda bulunan BBP lideri Destici, “Dostane ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbetin içerisinde hem Türkiye'nin şu anda içinden geçtiği önemli gündem maddelerini kısa da olsa değerlendirme fırsatı bulduk. Bunun yanı sıra tabii ki Filistin Gazze başta olma üzere, Türkiye ve İslam coğrafyasındaki mazlum milletlerin, mazlum kardeşlerimizin durumlarını da değerlendirdik. Pakistan Hindistan arasındaki gerilim ve savaş sayılabilecek adımların atılması bu süreci de değerlendirdik" dedi.

Destici, "Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi pek çok konuda özellikle mazlumlar konusunda, Türk ve İslam coğrafyasında işte Doğu Türkistan'dan Filistin'e Balkanlardan Myanmar'a, Pakistan'a kadar bütün bu coğrafyalardan Müslümanların, mazlumların uğradığı, haksızlıkların giderilmesi, ortadan kaldırılması noktasında da bir fikir birliği içerisinde olduğumuzu da gördük. Tabii ki ayrı siyasi partileriz. Belli noktalarda da farklı düşünüyoruz. Farklı yerlerde duruyoruz. Bu da doğaldır. Ama asıl olan devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali konusudur. Burada da ortak bir duruşumuz olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Geçmişte hem Saadet Partisi ismi şu anda da Saadet Partisi olarak yoluna devam ediyor. Daha önce Refah Partisi olduğu dönemde de Millî Görüş geleneğiyle her zaman Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana yakın bir iletişim içerisinde olduk. Çünkü hassasiyetlerimiz azami ölçüde ortaktır. Onun için bugün bunu bir kere daha gördük. Ziyaretleri için Sayın Genel Başkan’a ve değerli heyetine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan da konuşmasında “Hem ülkemizde hem dünyada çok kritik hadiselerin yaşandığı bu dönemde siyasi partilerin arasındaki bu ziyaretlerin genel merkezler düzeyinde yapılan bu istişarelerin çok kıymetli olduğunu tekrardan ifade etmek isterim. Biraz önce sayın genel başkan ifade etti. Hindistan ve Pakistan arasındaki savaş sinyallerinin ortaya çıkması ki Pakistan D8 üyesi olan bir ülke uzun yıllardır Türkiye ile dostluğu tarihe altın harflerle yazılmış bir ülke. Diğeri tarafta 300 milyon Müslümanın yaşadığı, dünyada en fazla Müslüman nüfusunun olduğu ülkelerden biri olan Hindistan arasındaki savaşı kaygıyla takip ettiğimizi müzakere ettik. Yine Gazze konusunda hem İslam coğrafyasının hem de bizlerin daha fazla işler yapması gerektiğini somut adımlar atması gerektiğini Trump'ın Gazze'nin insansızlaştırma projesine yapacağımız ortak çalışmalarla engel olunabileceğinin müzakeresini yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

Arıkan, "Büyük Birlik Partisi'nin Saadet Partisi için özel bir yeri var. 1996-1997 Refah Yolu hükümeti döneminde çok kıymetli destekleri olmuştu. İlerleyen zamanlarda yine ara ara bir araya gelme fırsatını da iki parti bu süreçte kollayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün de ifade ettiği Türkiye'deki evlilik oranıyla alakalı sıkıntıların, Türkiye'deki ahlaki ve manevi tahribatla alakalı sıkıntıların çözümüyle alakalı da müzakerelerde bulunduk. Türkiye'de siyasetin biraz daha kucaklayıcı olması gerektiği ülkemizde yaşanan problemler, insanların partileri birer rakip gibi değil, düşman gibi görmesinin sıkıntılarını ben buradan ifade etmek istiyorum. Bu görüşmeler bu ziyaretler siyasi partilerin gerektiğinde bir araya gelinebileceğini, konuşulabileceğini gösteren en güzel göstergelerden biridir” dedi.