Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Hava Polisliği görevinden hava savunma konseptine geçiş süreci kapsamında Litvanya'da düzenlenen medya gününe Türkiye'nin iki F-16 savaş uçağıyla katıldığını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 181'inci Jet Filo Komutanlığına ait iki F-16 uçağı, Litvanya'da düzenlenen medya gününde görev aldı.
İki F-16 Litvanya'da görev yaptı
Bakanlığın açıklamasında, etkinliğin NATO'nun Hava Polisliği görevinden hava savunma konseptine geçiş süreci kapsamında düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Gökyüzünde güç birliği! NATO'nun Hava Polisliği görevinden hava savunma konseptine geçiş süreci kapsamında Litvanya'da düzenlenen medya gününe, 181'inci Jet Filo Komutanlığımıza ait iki adet F-16 uçağımız katıldı" ifadelerine yer verildi.
MSB, Türk savaş uçaklarının müttefik hava sahasının güvenliğine yönelik görev yaptığını bildirdi.