Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber kurban kesim noktaları tek tek araştırılmaya başlanıldı. Buna göre, Yenimahalle'de kurbanlar nerede kesilecek? İşte haberin detayları..

Yenimahalle Belediyesi'nden alınan bilgilere göre, kurban kesme alanları şu şekilde; Yakacık Kurban Kesim ve Satış Yeri’nin yanı sıra, Andaç Pazar Yeri, Abdurrahman Oğultürk Kapalı Pazar Yeri, Demetevler Pazar Yeri, Turgut Özal Pazar Yeri, Batı Sitesi Pazar yeri, Serhat Pazar Yeri, Çamlıca Pazar Yeri ve A.Yahyalar Pazar Yeri'nde vatandaşlar rahatlıkla kurbanlarını kesebilecek.

Ayrıca, Belediye, kurban kesim alanlarında hijyenik bir ortam oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor; ayrıca, vatandaşlar da bu alanlarda kurallara uymaları konusunda uyarılıyor.