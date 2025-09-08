ÇAVUŞ IŞIK

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Ankara Yenimahalle'de bulunan 11.000 metrekare arsayı satışa çıkardı. İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte talep edilen diğer belgeleri 10 Eylül 2025 günü saat 14:30'a kadar PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığına elden teslim etmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla göndermesi gerekiyor.

İHALE 10 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; ihale için Yenimahalle Ergazi’deki 11.000 m²’lik arsa için 365 milyon 635 TL muhammen bedel öngörüldü.

Söz konusu ihale konusu taşınmaza ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubu örneği PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı çalışma saatleri olan görülebilecek ve 10 Bin TL bedel karşılığında temin edilebilecek. İhale aşamasından devir işlemi gerçekleşinceye kadar olan tüm masraflar (Tapu devrine ilişkin döner sermaye, harçlar, KDV, resim, damga, vb. tüm vergiler ile mali yükümlülükler) istekliye ait olacak. Ancak taşınmazın tapu devrinden kaynaklanan yalnızca tapu harç bedelinin yarısı PTT AŞ tarafından karşılanacak. Satışı yapılacak olan taşınmaz için uygulanacak olan KDV oranı ihale tarihi itibariyle %10 olarak öngörüldü. Ancak KDV oranı taşınmazın devrinin yapılacağı tarihte yürürlükte olan kanun ve tebliğler doğrultusunda uygulanacak. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 takvim günü olarak belirlendi. Taşınmazın satışı ile ilgili ihale 10 Eylül 2025 tarihinde saat 14:30’da PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.