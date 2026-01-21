Yenimahalle Belediyesi’nin sömestr tatiline özel olarak çocuklar için hazırladığı Tiyatro Şenliği, perdelerini açtı. Etkinlik, Ata Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Arı Maya” adlı oyunla başladı. Oyunda Yenimahalleli küçükler, Arı Maya’nın serüvenini ilgiyle izledi. Şenlik kapsamında 19-31 Ocak tarihleri arasında birbirinden eğlenceli çocuk oyunları, ücretsiz olarak 13.00 ve 15.00 seanslarıyla ilçenin farklı salonlarında minik izleyicilerle buluşacak.

3-12 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden şenlikte Dansın Melodisi, Keloğlan ile Nasreddin Hoca Macera Ormanında, Palyaçolar Sirki, Peruka Kasabası ve Elsa gibi sevilen karakterlerin sahne gösterileri yer alıyor.

Yenimahalle Belediyesi olarak çocukların kültürle, sanatla ve tiyatroyla iç içe büyümesini istediklerini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımız ara tatil dönemlerini dolu dolu, eğlenerek geçirsinler diye düzenlediğimiz Tiyatro Şenliği’ne tüm çocuklarımız davetlidir. Onların neşesi, heyecanı ve hayal gücü bizim en büyük mutluluğumuz. Tiyatro Şenliği ile çocuklarımızın evlerde ekran başında geçirilen zaman yerine sahnenin renkli dünyasını tercih etmelerini arzu ediyoruz” dedi.

İşte Etkinlik takvimi (13.00-15.00 seansı)

20 Ocak Salı Dansın Melodisi / Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Salonu

21 Ocak Çarşamba Keloğlan ile Nasreddin Hoca Macera Ormanında / Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu

22 Ocak Perşembe Palyaçolar Sirki / Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu

24 Ocak Cumartesi Elsa / Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Salonu

31 Ocak Cumartesi Peruka Kasabası / Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu