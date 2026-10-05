Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündeminde iç ve dış politika ile partinin kongre süreçlerinin ele alındığını açıkladı.

Siyasi partilerle ittifak yapılacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Emre, şu an için planlanmış bir görüşme takviminin bulunmadığını belirtti. Türkiye, demokrasi ve Cumhuriyet için insanların bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Emre, farklılıkların bir kenara bırakılarak güç birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Mersin ve Ataşehir operasyonlarına tepki

Parti Sözcüsü Emre, Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasını ve Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunu eleştirdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirten Emre, anlaşmanın kapsamı ve olası sakıncalarının Meclis'te detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Fon soruşturmasına da değinen Emre, soruşturmanın peşini bırakmayacaklarını ve emin oldukları bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Cemil Tugay iddiasına ilişkin açıklama

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeynel Emre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, kendilerine bu yönde bir iletişim ulaşmadığını söyledi.

Emre, “Geçebilir mi, geçebilir. Sizden duyuyoruz bunu. Genel Başkanımızla, bizimle bir iletişimi yok.” ifadelerini kullandı.