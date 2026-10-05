Ankara Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fatih Mert Çelebi, Şanlıurfa’da 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST 2026 Robotik Yarışması’nda önemli bir başarıya imza attı. Çelebi, “Üniversite ve Üzeri” kategorisinde yarışmayı birincilikle tamamladı.
Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, elde ettiği başarı nedeniyle Çelebi’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Buran, bilim ve teknoloji alanında ilçeden gelen başarıların Bala’nın tanıtımına ve gençlerin geleceğine katkı sağladığını belirtti.
Kaynak: AA