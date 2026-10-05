Çektiği eğlenceli videolar, zorlu iddia içerikleri ve milyonlarca abonesiyle YouTube dünyasının önde gelen isimlerinden Orkun Işıtmak, takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Bir süredir birlikte olduğu Merve Yorgancılar ile nişanlılık evresinin ardından nikâh masasına oturan ünlü içerik üreticisi, ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlandıklarını duyurdu.

Bebek Müjdesi Sosyal Medyayı Salladı

Evlilik süreçlerini gözlerden uzak ve sade bir şekilde sürdüren Orkun Işıtmak - Merve Yorgancılar çifti, ailelerinin büyüyeceğini sosyal medya hesaplarından verdikleri neşeli karelerle paylaştı.

Bebek müjdesi kısa sürede dijital platformlarda en çok konuşulan konular arasına girerken, sosyal medya kullanıcıları ve dijital içerik üreticisi arkadaşları çifte tebrik mesajları yağdırdı.

Merve Yorgancılar Kimdir, Ne İş Yapıyor?

Orkun Işıtmak’ın baba olacağını açıklamasının ardından gözler, ünlü YouTuber'ın hayatını birleştirdiği eşi Merve Yorgancılar’a çevrildi. Kamuoyunda daha çok Işıtmak ile olan birlikteliğiyle tanınan Yorgancılar'ın eğitim ve kariyer geçmişi şu şekilde:

Eğitim Hayatı: Ortaöğrenimini Hisar Eğitim Vakfı’nda tamamlayan Merve Yorgancılar, ardından Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Mesleği Ve Kariyeri: Psikoloji eğitimi almasına karşın kariyerini kurumsal iletişim alanında şekillendiren Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlama iletişimi uzmanı olarak görev yapmaktadır. Güller ve Günahlar’da dengeleri değiştiren gelişmeler İçeriği Görüntüle

Gözlerden Uzak Yaşam: Eşi Orkun Işıtmak’ın milyonlara ulaşan popüler dijital kimliğine kıyasla daha mütevazı ve kurumsal bir iş hayatı sürdürmektedir.

Orkun Işıtmak Kimdir?

8 Ocak 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Orkun Işıtmak, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gördü. 2012 yılında adım attığı YouTube platformunda kısa sürede milyonlarca aboneye ulaşarak Türkiye'nin en başarılı içerik üreticileri arasında yer aldı.

Dijital platformların yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da boy gösteren Işıtmak, "İyi Oyun" sinema filminde rol aldı ve 45. Altın Kelebek Ödülleri’nde "En İyi YouTuber/Instagrammer" ödülünün sahibi oldu.