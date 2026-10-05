Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin görevinden ayrılma kararı aldı. Kulüp yönetiminin Diyadin'in istifasını kabul edeceği öğrenildi.

Başkan Çakmak açıklama yaptı

Başkent ekibinin Başkanı Arda Çakmak, Diyadin'in istifa ettiğini ve kulüp yönetiminin deneyimli teknik adamı kararından döndürmek için çaba gösterdiğini açıkladı.

Ajansspor'a konuşan Çakmak, yaptıkları ikna girişimlerinin sonuç vermediğini belirterek “Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Milli araya 6 maçta topladığı 7 puanla giren Gençlerbirliği, Süper Lig'de ara sonrası ilk maçında sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek.