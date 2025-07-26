Ankara’da Eymir Gölü çevresinde başlayan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ODTÜ ormanına doğru ilerlerken bölgedeki ekipler alarma geçti. Yangına çok sayıda itfaiye ve orman müdahale ekibi sevk edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının örtü yangını şeklinde başladığını belirterek, "Tüm kurumlarımız sahada, yangının kontrol altına alınması için mücadele ediyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Bütün kurumlar el ele vererek bir an evvel söndürmek için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Ancak rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.