Çakmak, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık meslek mensuplarını denetim altına almasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Bu düzenleme, serbest çalışan sağlık lisansiyerleri için önemli bir kazanım olmuştur. Ancak mevcut yönetmelik, mesleğin serbest icrasını zorlaştırmaktadır” dedi.

Her Yıl 5 Bin Mezun, Yalnızca 250–300 Atama

Her yıl yaklaşık 5 bin diyetisyenin mezun olduğunu belirten Çakmak, kamuda sadece 250–300 kişinin istihdam edildiğine dikkat çekti. “Bu durum, binlerce meslektaşımızı serbest çalışmaya yönlendiriyor. Ancak yeni yönetmelikle getirilen fiziksel şartlar ve kısıtlamalar, mesleklerini sürdürmelerini zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Yönetmelikle Gelen Zorluklar

29 Mart 2025 tarihli yönetmeliğe değinen Çakmak, diyetisyenlerin daha önce belediyelerden aldıkları ruhsatlarla hizmet verdiklerini, ancak şimdi Sağlık Bakanlığı'na bağlanma sürecinde büyük ekonomik ve lojistik zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Uygun koşullarda yeni yer bulmakta zorlanan diyetisyenlerin, tanındıkları bölgelerden uzaklaşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

İstihdam Daralacak, Yük Kamuya Kalacak

Meslektaşların aynı iş yerinde birlikte çalışmasının engellenmesinin istihdam açısından büyük bir sorun yarattığını söyleyen Çakmak, “Bu durum hem istihdamı azaltacak hem de yükü tamamen kamuya bırakacaktır” uyarısında bulundu.

Deprem Dayanıklılık Raporu Tüm Mülk Sahiplerine Zorunlu Olmalı

Yeni düzenlemelerle birlikte talep edilen deprem dayanıklılık raporlarının, bireysel işletmeler tarafından karşılanmasının mümkün olmadığını belirten Çakmak, bu yükümlülüğün tüm bina sahiplerine veya site yönetimlerine yüklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sahte Diyetisyenlerle Mücadele Çağrısı

Özellikle sosyal medya aracılığıyla artan sahte diyetisyenlik faaliyetlerine dikkat çeken Akademik Diyetisyenler Derneği, yetkisiz kişilerin sağlık önerileri vermesinin toplum sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Çakmak, “Organ yetmezliği gibi ciddi vakalarla karşılaşıyoruz. Sahte diyetisyenler ağır yaptırımlarla durdurulmalı” dedi.

Diyetisyenler Meslek Yasası Şart

Toplum sağlığının korunması ve mesleki itibarın tesisi için Diyetisyenler Meslek Yasası'nın meclisten geçirilmesi gerektiğini belirten Çakmak, “Beslenmenin olduğu her alanda yer alan biz diyetisyenlerin mesleki hakları güvence altına alınmalıdır. Halk sağlığını tehdit eden her türlü müdahale son bulmalıdır” diyerek açıklamasını tamamladı.