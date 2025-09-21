Katlandığında kompakt, açıldığında geniş bir telefona dönüşen Galaxy Z Flip7 FE, 6,7 inç büyüklüğünde, maksimum 2 bin 600 nit parlaklık sunan ekranıyla çok yönlülüğü bir araya getiriyor. Kapak ekranında yer alan Now Brief özelliği, hava durumu, günlük programlar ve işe gidip gelme uyarıları gibi bilgilere hızlı erişim sağlıyor.

Cihazın 50 megapiksel arka kamerası Flex modunda eller serbest kullanım imkanı sunarken, Nightography özelliği düşük ışıkta net görüntüler elde etmeye yardımcı oluyor. Ayrıca 10 megapiksel ön kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açı lens ile kesintisiz kullanım sağlanıyor.

Güçlü donanım ve uzun ömürlü kullanım

Samsung Exynos 2 bin 400 işlemcili cihaz, 4 bin mAh bataryasıyla uzun süre kullanım sunuyor. 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Model, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunuldu. Ana ekranı Corning Gorilla Glass Victus 2 ile güçlendirilmiş olan Galaxy Z Flip7 FE, 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi desteği ile IP48 Cihaz Koruma Sertifikasıyla geliyor.

Vodafone FLEX ödeme seçenekleri

Vodafone FLEX, müşterilere faturaya ek 12 aya varan vadelerle cihaz satın alma imkanı sunuyor. “Seç Seç Al” yaklaşımıyla kredi kartına gerek kalmadan ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinde tüketicileri en yeni cihazlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek:

“Vodafone satış noktalarında geçerli kampanyada müşterilerimize faturaya ek peşin fiyatına 3 ayda ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Vodafone FLEX ile müşterilerimiz diledikleri cihazı bütçelerine uygun ödeme seçenekleriyle satın alabiliyor, geleceğin teknolojilerine bugünden erişim fırsatı yakalıyor.”

Vodafone’dan 5G vurgusu

Şahin, kampanyanın 5G uyumlu Galaxy Flip7 FE ile tüketicilerin 5G deneyimini en yeni teknolojilerle yaşamalarını sağladığını vurguladı.